В Германии из-за непогоды столкнулись 18 автомобилей

Фото: br.de

На юго-западе Германии в воскресенье произошла масштабная автоавария, к которой привели гололедица и туман.

Об этом сообщает Радио Баварии.

"В Нижней Франконии на скользкой дороге утром 18 транспортных средств врезались друг в друга. Женщина была заблокирована в своем автомобиле и получила серьезные ранения, еще 28 человек получили травмы, из них трое – тяжелые", - говорится в репортаже.

Фото: br.de

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Авария произошла на национальной трассе А7. Водитель пикапа потерял контроль над управлением своим автомобилем на мосту через реку Майн и врезался в отбойник между полосами. Из-за гололеда и плохой видимости – менее 50 м – следующие авто не смогли вовремя затормозить.

В частности, были повреждены три транспортных средства пожарной охраны и авто полиции. На время проведения спасательных работ трасса была полностью закрыта в направлении Касселя в течение нескольких часов. В тренде Цветы и свечи в прицелах снайперов: как Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, фото и видео Фото: twitter.com/Deutschland_BRD

Кроме того, в Баварии на трассе A70 также утром в воскресенье перевернулся прицеп с опасным грузом.

В горах минувшей ночью выпало около 40 сантиметров снега.

Напомним, ранее непогода привела к другим неприятным последствиям в Германии – из-за обильного града вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто, из которых несколько оказались неподлежащими ремонту.

Мы также писали, что несколько месяцев назад жители немецкого городка Рьотген стали очевидцами того, как прямо на город спустился смерч, который проложил себе, как заявили сотрудники пожарной службы, "путь разрушения".

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