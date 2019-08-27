В Германии из-за "побега" кобры эвакуировали жильцов ближайших домов

В Германии спасатели города Герне в Северной Рейн – Вестфалии начали операцию по поискам ядовитой змеи – кобры, сбежавшей от хозяина.
Как сообщает издание t-online, были эвакуированы жильцы четырех соседних домов – их поселили у родственников или в городском приюте.
Городские власти предупредили местных жителей об опасности и призвали их не трогать змею, а увидев ее – немедленно набрать экстренный вызов, двери и окна должны оставаться закрытыми, системы вентиляции и кондиционирования воздуха следует выключить.
Чтобы найти кобру, в помещениях пол посыпали мукой, поскольку на нем будет виден след змеи. К тому же, пол обклеили двусторонним скотчем.
Напомним, во Львовской области в ночь на 29 июля, около 2:46, в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила 13-летняя жительница села Завадка с диагнозом "укус змеи левой руки".
21 июля во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочки медики диагностировали "укус змеи в область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.
Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.
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