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В Германии к пожизненному заключению приговорили медбрата-убийцу

6 июня, 21:34

Работая в клинике, Нильс Хегель умышленно вызвал у некоторых больных остановку сердца


В Германии к пожизненному заключению приговорили медбрата Нильса Хегеля. Его признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Работая в клинике, Хегель умышленно вызвал у некоторых больных остановку сердца. Для этого вводил им специальные препараты. А потом реанимировал их, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Во многих случаях спасти людей не удалось.

Согласно немецкому законодательству, пожизненно осужденные имеют право просить о досрочном освобождении после первых 15 лет в тюрьме. Но в случае Хегеля – такой возможности не предусмотрено.

Напомним, немец Нильс Хегель  сознался в своей причастности к смерти более ста пациентов двух клиник в немецких городах Ольденбург и Дельменхорст.

Аналогичный скандал разгорелся в Британии, где с 1989 по 2000 год две сотни пациентов скончались из-за применения на них опасных опиоидных препаратов – врачи делали это умышленно с целью сократить жизнь больных.

Также мы писали, что правоохранительные органы Германии арестовали 36-летнего гражданина Польши Гжегожа В., которого обвиняют в убийстве не менее шести человек.

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Тег убийство, убийства, медбрат

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