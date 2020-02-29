В Германии коронавирусом заразились четверо детей: все из одного детсада

На западе Германии подтвердили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди детей. Об этом сообщает DW.

Известно, что все четыре ребенка являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг. В заведении одна из воспитательниц заболела вызываемой коронавирусом пневмонией COVID-19, сообщили окружные власти.

Согласно информации источника, все заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них лишь легкие симптомы простудного заболевания. Таким образом общее число пациентов с коронавирусом в Хайнсберге выросло до 60.

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Кроме того, коронавирус подтвердили у воспитателя продленки в одной из начальных школ Бонна. 23-летний мужчина с легкими симптомами заболевания находится под домашним карантином. Школа, в которой учатся около 185 детей, закрыта на две недели, школьников тестируют на наличие коронавируса.

По всей видимости, сотрудник школы заразился от первого пациента с коронавирусом в Хайнсберге во время карнавала. После окончания выходных 26 февраля он вернулся в Бонн и работал с детьми. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо и не вышел на работу, а в пятницу у него взяли анализы.

Напомним, в Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус . У него была температура и боль в горле. Перед этим он путешествовал по Италии.

Кроме того, из-за вспышки заболевания в Токио и Осаке отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой. Его планировали провести в апреле, но в этом году цветущие деревья смогут увидеть только местные жители.

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