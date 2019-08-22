В Германии малолетний сын угнал машину родителей и разогнался до 140 км/ч

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На западе Германии полицейские задержали ребенка, который угнал автомобиль родителей и гонял со скоростью 140 км/ч по автостраде.

Восьмилетнего мальчика из города Зост нашли 22 августа за рулем хэтчбека Volkswagen Golf на автомагистрали A44, которая простирается в направлении Дортмунда, сообщает BBC.

Прежде чем расплакаться, ребенок объяснил полицейским свой поступок тем, что "просто хотел покататься". В какой-то момент он решил остановиться, потому что почувствовал себя плохо.

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В результате случившегося никто не пострадал.

Как отмечается, ранее малыша учили водить. Более того, он регулярно тренировался в вождении на картинге.

Напомним, недавно недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля. Парень с друзьями сам приехал на заправку. Видео наделало шума в интернете, потому что на вид водителю было не больше 12 лет.

А в прошлом месяце в Ужгороде 16-летний парень наехал на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой на улице. В результате аварии ребенок попал в реанимацию с серьезными травмами.

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