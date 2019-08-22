Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

В Германии малолетний сын угнал машину родителей и разогнался до 140 км/ч

22 августа, 05:33

Мальчика обнаружили на автостраде в направлении Дортмунда

/ Фото: Pixabay

На западе Германии полицейские задержали ребенка, который угнал автомобиль родителей и гонял со скоростью 140 км/ч по автостраде.

Восьмилетнего мальчика из города Зост нашли 22 августа за рулем хэтчбека Volkswagen Golf на автомагистрали A44, которая простирается в направлении Дортмунда, сообщает BBC.

Прежде чем расплакаться, ребенок объяснил полицейским свой поступок тем, что "просто хотел покататься". В какой-то момент он решил остановиться, потому что почувствовал себя плохо.

Реклама

В результате случившегося никто не пострадал.

В тренде
"Евробляхам" готовят отсрочку штрафов, Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку": итоги дня

Как отмечается, ранее малыша учили водить. Более того, он регулярно тренировался в вождении на картинге.

Напомним, недавно недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля. Парень с друзьями сам приехал на заправку. Видео наделало шума в интернете, потому что на вид водителю было не больше 12 лет.

А в прошлом месяце в Ужгороде 16-летний парень наехал на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой на улице. В результате аварии ребенок попал в реанимацию с серьезными травмами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Германия водитель ребенок машина угон мальчик автомобиль Дортмунд

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...