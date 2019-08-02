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В Германии мигрант посреди улицы зарубил мужчину

Сегодня, 13:29

Злоумышленником оказался 28-летний сириец, в Германию он приехал в 2015 году

Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Фото: REUTERS/Andreas Gebert

В Германии мигрант посреди улицы зарубил мужчину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Евросоюз Злоумышленником оказался 28-летний сириец, в Германию он приехал в 2015 году

Спустя несмотря на дней, после того, как в немецком Франкфурте мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком, в городе Штутгард, который традиционно считается одним из самых безопасных в стране, прямо на улице мужчину зарубили мечом.

Свидетели случившегося утверждают, что инцидент произошел после конфликта между двумя мужчинами – в какой-то момент один из них достал клинок и нанес своему оппоненту несколько ударов, в результате чего тот скончался, пишет Bild.

На кадрах, снятых с места очевидцами произошедшего, видно, как злоумышленник оголтело рубит жертву похожим на катану оружием. Кровавая сцена прикрыта припаркованным автомобилем.

Фото: скриншот

После случившегося убийца скрылся с места преступления на велосипеде, но спустя несколько часов его арестовали. Им оказался 28-летний сириец Исса Мохаммед, переехавший в Германию четыре года назад.

О погибшем известно, что он был 36-летним немецким гражданином казахского происхождения и был знаком с убийцей.

Напомним, ранее в этом году в немецком городке Бад-Кройцнах в одной из клиник после ссоры с беременной женщиной беженец несколько раз ударил ее ножом, нанеся опасные для жизни травмы. 

Мы также писали о беспорядках на границе Греции и Северной Македонии из-за фейковых новостей об открытии границы между двумя государствами.

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