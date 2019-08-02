В Германии мигрант посреди улицы зарубил мужчину

Спустя несмотря на дней, после того, как в немецком Франкфурте мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком, в городе Штутгард, который традиционно считается одним из самых безопасных в стране, прямо на улице мужчину зарубили мечом.
Свидетели случившегося утверждают, что инцидент произошел после конфликта между двумя мужчинами – в какой-то момент один из них достал клинок и нанес своему оппоненту несколько ударов, в результате чего тот скончался, пишет Bild.
На кадрах, снятых с места очевидцами произошедшего, видно, как злоумышленник оголтело рубит жертву похожим на катану оружием. Кровавая сцена прикрыта припаркованным автомобилем.
После случившегося убийца скрылся с места преступления на велосипеде, но спустя несколько часов его арестовали. Им оказался 28-летний сириец Исса Мохаммед, переехавший в Германию четыре года назад.
О погибшем известно, что он был 36-летним немецким гражданином казахского происхождения и был знаком с убийцей.
Напомним, ранее в этом году в немецком городке Бад-Кройцнах в одной из клиник после ссоры с беременной женщиной беженец несколько раз ударил ее ножом, нанеся опасные для жизни травмы.
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