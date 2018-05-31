В Германии мужчина с ножом напал на пассажира поезда

Станция оцеплена, на месте все еще находятся спасатели и полицейские.

В немецком городе Фленсбург в поезде мужчина напал с ножом на одного из пассажиров. Об этом сообщает Bild.

"Поездка на поезде началась в Кельне, продолжалась через Гамбург на север – и закончилась в 19:03 часов с мертвыми и двумя ранеными на станции Фленсбурга", – говорится в сообщении.

Полицейские были предупреждены об инциденте и ожидали прибытия поезда на станции. Он прибыл раньше на одну минуту.

Мужчин с ножом получил травму, когда напал на пассажира в поезде. По прибытию также напал на одного из полицейских, и его напарник выстрелил в нападающего.

Станция оцеплена, на месте все еще находятся спасатели и полицейские.