В Германии на выборах в Европарламент лидируют партия Меркель и "зеленые"

В целом от Германии в Европарламент будет избрано 96 депутатов

Фото: REUTERS/Michael Dalder.

В Германии блок партий Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Союз 90/Зеленые лидируют на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, блок партий ХДС/ХСС набирает 28% поддержки, партия Союз 90/Зеленые – 22%, Социал-демократическая партия Германии – 15,50%, Альтернатива для Германии – 10,50%, социалистическая партия "Левые" – 5,50 % и Свободная демократическая партия – 5,50%.

Всего от Германии в Европарламент будет избрано 96 депутатов. Избранные депутаты должны присоединиться в Европарламенте к существующим политическим группам либо сформировать новые.

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Действующий канцлер Германии Ангела Меркель представляет ХДС/ХСС.

Сейчас, по разным оценкам, политическая группа "Европейская народная партия" от Германии будет иметь 28 депутатов, политическая группа "Зеленые – Европейский свободный альянс" – 23, политическая группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" – 16, евроскептики из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" – 10, политический союз группы "Альянс либералов и демократов за Европу" совместно с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Ренессанс" и румынской либеральной партией USR – 8, политическая группа "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" – 5.

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Кроме того, депутаты, которые не принадлежат ни к одной из партий, получат от Германии 3 места и еще 3 места от других партий.

Как известно, 26 мая проходит последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии, сообщило издание DW.

Сегодня выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах должны избрать 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. По данным POLITICO, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), которая рассчитывает получить 168 мест. Правда, ее рейтинги, по сравнению с выборами в 2014 году, существенно просели.

Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

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