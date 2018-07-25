В Германии начали прокладку труб российского газопровода в обход Украины

Вчера, 15:19

Работы по прокладке труб "Северного потока – 2" ведутся судном Castoro 10 в Грайфсвальдском заливе

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

В Германии стартовал процесс прокладки труб российского газопровода "Северный поток – 2", против которого решительно выступают США, Украина и ряд стран Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе (Германия).

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании Nord Stream 2.

Отметим, компания еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах, а в августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Завершение строительства российского политического проекта "Северный поток – 2", который должен усилить зависимость Европы от газа из России, планируется к концу 2019 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину. 

В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2".  Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства этого газопровода, такое же решение приняли Финляндия и Швеция. Проект еще должен получить разрешение в Дании.
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