В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным

Политики не согласились с высказываниями президентов о Германии

/ Фото: AFP

Политики Германии прокомментировали разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Как написало издание Spiegel, они посчитали этот разговор оскорбительным для немецкого правительства.

В источнике отметили, что Зеленский не только не оценил дипломатические усилия Меркель, но и согласился с Трампом в том, что Германия мало делает для Украины.

"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министр иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — цитирует издание лидера фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха.

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В то же время украинский посол в Берлине Андрей Мельник, как выразилось издание, пытается "склеить осколки". Он говорит, что Зеленский ценит "огромное участие" канцлера Германии.

Также издание подчеркнуло, что вину за ситуацию Германия возлагает на Вашингтон. По мнению политиков, Трамп использует власть "в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы".

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали рассекреченный разговор Трампа с Зеленским.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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