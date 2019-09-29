В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным

Политики Германии прокомментировали разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Как написало издание Spiegel, они посчитали этот разговор оскорбительным для немецкого правительства.
В источнике отметили, что Зеленский не только не оценил дипломатические усилия Меркель, но и согласился с Трампом в том, что Германия мало делает для Украины.
"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министр иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — цитирует издание лидера фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха.
В то же время украинский посол в Берлине Андрей Мельник, как выразилось издание, пытается "склеить осколки". Он говорит, что Зеленский ценит "огромное участие" канцлера Германии.
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Также издание подчеркнуло, что вину за ситуацию Германия возлагает на Вашингтон. По мнению политиков, Трамп использует власть "в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы".
Напомним, ранее в Кремле прокомментировали рассекреченный разговор Трампа с Зеленским.
Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.
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