В Германии неизвестные избили подростков-беженцев из Афганистана

В Германии, где ранее разгорелся скандал с главой контрразведки, в регионе Гарц, двое мужчин напали на подростков-беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел в городке Хассельфельде вчера, 15 сентября, около 17:00, на спортивной площадке. По информации правоохранителей, четверо беженцев из Афганистана направлялись к своему припаркованному автомобилю, когда на двоих из них, 17-летних подростков, напали двое мужчин, предположительно немцев.

Нападавшие выкрикивали ксенофобные оскорбления и ругательства, уточнили правоохранители. Подростки получили легкие травмы.

Кроме них, под удар попала 27-летняя социальная работница, сопровождавшая мигрантов и пытавшаяся прекратить драку – один из нападавших толкнул ее на припаркованный рядом автомобиль.

После этого нападавшие скрылись на своем автомобиле. На данный момент полиция разыскивает их и очевидцев нападения.

Напомним, в конце августа в драке с мигрантами в городе Хемниц погиб 35-летний немец, что послужило причиной массовых акций протеста.

В ответ на демонстрации ультраправых в городе прошел концерт против расизма.

Как известно, миграционная политика правительства Ангелы Меркель не устраивает большую часть жителей ФРГ, о чем свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend. При этом разногласия по поводу миграционной политики существуют и в партии Ангелы Меркель.