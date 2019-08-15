В Германии обыскали лайнер из-за надписи "бомба"

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Силовики ФРГ обыскали в аэропорту Франкфурта-на-Майне самолет немецкой авиакомпании Condor из-за надписи "бомба" на туалетном зеркале. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел после того, как лайнер, следовавший из американского города Портленд, приземлился во Франкфурте-на-Майне. Полицейские обыскали самолет, но ничего подозрительного не обнаружили.

На борту Boeing 767-300 находились 227 пассажиров.

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Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг, 15 августа, в районе деревни Рыбинское Московской области.

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Позже в этот день пассажиров доставят к месту их назначения тремя рейсами: один вылетит из Жуковского, еще два – из Москвы.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

Напомним, что это уже не первое ЧП с самолетами в России за эту неделю. Ранее у пассажирского Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский, лопнуло лобовое стекло.

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