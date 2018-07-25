В Германии один из аэропортов прекратил работу из-за аномальной жары

Аэропорт немецкого города Ганновер в среду утром возобновил работу после временной паузы в связи с проблемами на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает издание FAZ.

Работу аэропорта приостановили во второй половине дня вторника из-за того, что в результате аномальной жары получила повреждения взлетно-посадочная полоса.

Пауза в работе повлияла на 41 рейс, вылетал из Ганновера и 44 рейса, которые к нему приходили. Полностью отменены были 28 рейсов.

Десятки туристов провели ночь на среду в аэропорту.

В течение ночи ремонтным службам удалось ликвидировать повреждения и начиная с 6 утра среды самолеты начали взлетать и приземляться в Ганновере.

Аномальная жара в Германии продолжается с прошлых выходных и по прогнозам продлится еще 2 недели.

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.

Во многом ситуации, в которых оказывались туристы, похожи: им сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а в потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет.

В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянутся от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.