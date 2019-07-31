Подход Берлина к политике по отношению к Ирану значительно отличается от подхода, которого придерживается Вашингтон

Фото: REUTERS/Murad Sezer

В Германии ответили на предложение США послать военные корабли к берегам Ирана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%20Duncan,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%20Duncan,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 2019-07-31T15:47:00+03:00 Евросоюз Подход Берлина к политике по отношению к Ирану значительно отличается от подхода, которого придерживается Вашингтон

Германия продолжает делать ставку на диалог в ситуации вокруг Ирана, положительного решения по предложению США присоединиться к морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе нет. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство сдержанно относится к данному конкретному предложению США", – сказала она.

По ее словам, подход Берлина к политике по отношению к Ирану "значительно отличается" от подхода, которого придерживается Вашингтон. Ранее кабмин ФРГ заявлял, что не поддерживает политику максимального давления на Иран со стороны Соединенных Штатов.

"С нашей точки зрения, приоритет остается за дипломатией и дэскалацией", – отметила Деммер. По ее словам, Берлин поддерживает постоянный контакт с Парижем и Лондоном по данной тематике.

Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

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Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

/ Фото: Wikipedia

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Отметим, Орму́зский пролив – узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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