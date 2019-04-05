В Германии ответили на просьбу Мэй отложить Brexit до 30 июня

Лондону все еще необходимо решить много вопросов, отметио глава МИД Германии

Фото: AFP

В Германии ответили на просьбу Мэй отложить Brexit до 30 июня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg 2019-04-05T17:33:38+03:00 Евросоюз Лондону все еще необходимо решить много вопросов, отметио глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу предупредил, что просьба британского премьер-министра Терезы Мэй о продлении Brexit до 30 июня требует решения множества вопросов в британском правительстве.

"В настоящий момент наблюдается сложная ситуация. Я думаю, что Лондону все еще необходимо решить много вопросов (по Brexit – Ред.)", - сказал Маас журналистам в преддверие встречи глав МИД стран G7 во французском городе Динар.

"Думаю, теперь всем ясно, что в Лондоне должны быть созданы условия для положительного будущего (после Brexit – Ред.)", - подчеркнул германский министр.

Ранее сообщалось,что Тереза Мэй планирует попросить у Евросоюза очередную отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня. Письмо с соответствующим содержанием она отправит главе Европейского совета Дональду Туску.

В то же время, сам Туск разработал "гибкий" план (британские журналисты уже прозвали это flextension – "гибкий" и "продление") Brexit, который заключается в продлении процедуры на год – до 31 марта 2020 года – с возможностью выхода Соединенного Королевства до окончания отведенного срока.

Таким образом, Британия примет участие в выборах в Европарламент, а, когда сделка Терезы Мэй с Брюсселем будет принята, представители королевства выйдут, освободив свои мандаты для представителей других стран.

По данным сразу нескольких ведущих британских изданий на саммите 10 апреля он планирует сказать европейским лидерам, что таким образом можно будет избежать необходимости продлевать сроки выхода Великобритании каждые несколько недель.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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