Українська
$ 26,87
29,93
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Германии ответили на решение Трампа прекратить сотрудничество с ВОЗ

1 июня, 11:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для борьбы с пандемией нужна кооперация, а не национальные односторонние шаги

Германия не поддерживает решение Соединенных Штатов прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, предает Funke.

"Решение президента США Дональда Трампа прекратить сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения – неверный сигнал в неподходящее время", - сказал он.

По его словам, пандемия COVID-19 является "первым по-настоящему мировым кризисом нашего столетия".

Реклама

"Чтобы преодолеть этот вызов, нам нужна кооперация, а не национальные односторонние шаги", - сказал министр.

Читайте также: "Это сделает США более уязвимыми": медики призвали Трампа не разрывать отношения с ВОЗ

"Само собой разумеется, правильно то, что следует сделать выводы вместе с ВОЗ и партнерами из ситуации с пандемией и предпринять необходимые реформы", – заметил Маас.

При этом глава МИД ФРГ подчеркнул, что Европа не может быть заинтересована в обострении разногласий между США и Китаем.

В тренде
Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

Реклама

"Мир не должен распасться на сферы интересов Китая и США", - добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены полностью прекратить отношения с ВОЗ, ведь ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивал Вашингтон.

США намерены перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 млн долларов в год, которые ранее выделяли данной организации.

Евросоюз уже обратился к Трампу с просьбой не разрывать отношения с ВОЗ.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия США ВОЗ Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 31 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 31 маяЕвросоюз
Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото
Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фотоFun
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля
Совбез ООН по Крыму: победа или провал КремляПолитика
"Газпром" отказался снижать цену на газ для БеларусиЭкономика
Опустевшая газовая
Опустевшая газовая "труба" из России в Европу возвращается к работеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять