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В Германии ожидают упорядоченного Brexit после отсрочки для Великобритании

Сегодня, 02:45

В ФРГ хотят добиться организованного Brexit

Фото: Pixabay
В Германии ожидают упорядоченного Brexit после отсрочки для Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2db/4e2/5c92db4e2912b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2db/4e2/5c92db4e2912b.png Евросоюз В ФРГ хотят добиться организованного Brexit

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что возможность предоставления Великобритании отсрочки выхода страны из ЕС нужно увязать с определенными условиями. "Отсрочка имеет смысл только в том случае, если она приведет к упорядоченному Brexit", — заявил министр.

Мол, отложить дату выхода Великобритании из ЕС можно, но лишь при условии, что "откроется настоящий шанс" добиться организованного Brexit.

"Решение возможно только на основе соглашения о выходе. Ясно также, что для нас особенно важно обеспечить соответствующий установленным правилам порядок выборов в Европарламент", — резюмировал Маас.

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Однако, по его словам, они пока исключают возможность какого-либо пересмотра соглашения о выходе и механизма бэкстоп.

Швеция и Австрия также заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

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