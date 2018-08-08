В Германии пара пыталась продать сына педофилам

Сегодня, 14:10

Теперь сожителям придется провести по 12 лет за решеткой


По 12 лет за решеткой проведут немка и ее сожитель, которые пытались продать своего 9-летнего сына педофилам. Накануне их осудили во Фрайбурге, Германия.

По информации следователей, пара в течение двух лет сдавала ребенка в аренду насильникам. Издевательство над мальчиком также транслировали онлайн. Эти преступления полиция разоблачила в сентябре прошлого года. Правоохранители арестовали восьмерых подозреваемых, в том числе – и родителей ребенка.

Напомним, жуткий случай произошел в селе Карапыши Мироновского района Киевской области: правоохранители задержали педофила. 76-летний мужчина путем шантажа в течение двух лет принуждал 14-летнего ребенка к половым отношениям.

Также в Киевской области задержали педофила, который развращал 12-летнюю девочку. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в одном из сел Яготинского района задержали 65-летнего киевлянина, который развращал ребенка на территории своего дачного дома.

По спецлинии "102" обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на летний отдых, и сообщили, что их сосед развращает внучку. Об этом рассказала сама девочка, в телефоне которой были найдены зафиксированные звонки от соседа.
Германия, педофил, ребенок, продажа
Источник:

"Сегодня"

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