В Германии перевернулся экскурсионный трактор – пострадали 27 человек
Шесть пострадавших получили тяжелые травмы, почти половина пассажиров – дети
В Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом, пострадали 27 человек. Об этом сообщает издание Hessenschau.
Экскурсионный трактор с туристами перевернулся на крутом повороте у кукурузного поля в обществе Лидербах-ам-Таунус в федеральной земле Гессен.
В результате аварии ранения получили 27 человек. Как отмечается, шесть пострадавших получили тяжелые травмы. Почти половина пострадавших – дети.
Экскурсионный трактор является частью местной развлечения с кукурузным лабиринтом. В прошлом году этот аттракцион посетили 20 000 туристов.
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