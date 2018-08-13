В Германии перевернулся экскурсионный трактор – пострадали 27 человек

Шесть пострадавших получили тяжелые травмы, почти половина пассажиров – дети

В Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом, пострадали 27 человек. Об этом сообщает издание Hessenschau.

Экскурсионный трактор с туристами перевернулся на крутом повороте у кукурузного поля в обществе Лидербах-ам-Таунус в федеральной земле Гессен.

В результате аварии ранения получили 27 человек. Как отмечается, шесть пострадавших получили тяжелые травмы. Почти половина пострадавших – дети.

Экскурсионный трактор является частью местной развлечения с кукурузным лабиринтом. В прошлом году этот аттракцион посетили 20 000 туристов.

Ранее в Хмельницкой области произошла масштабная авария: столкнулись рейсовый автобус, грузовик и трактор. Пострадал водитель трактора

Напомним, в Индии минимум девять человек погибли и несколько получили ранения после падения трактора с прицепом в канал.

Кроме того, напомним, что в Хмельницкой области самодельный трактор перевернулся и придавил 12 летнего мальчика. Трагедия произошла в поле, за селом Гулевцы, что в Белогорском район

Ранее мы писали, что россиянин на тракторе наехал на женщину и не заметил. Инцидент произошел в поле подсолнечников.