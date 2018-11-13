В Германии перевернулся грузовик с крайне токсичным веществом

Почему произошла авария, пока остается загадкой, но известно, что водитель в ходе аварии не пострадал

В результате ДТП, произошедшего в индустриальной зоне Грисхайм города Франкфурт-на-Майне (земля Гессен), перевернулся грузовик с соляной кислотой.

Чтобы ограничить утечку токсичной жидкости, специалисты работали четыре часа.

Почему произошла авария, пока остается загадкой, но известно, что водитель в ходе аварии не пострадал.

Жителей района призывают не выходить из домов и закрыть окна и двери. Кроме того, в зоне случившегося на время приостановили транспортное движение.

Стоит отметить, что концентрированная соляная кислота обжигает кожу и глаза, а пары этого химвещества, соединяясь с влагой в воздухе, образуют туман, который раздражает глаза и органы дыхания.

Напомним, что в августе на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка в Петриковском районе Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.

Позже, как мы писали, в полиции сообщили о нейтрализации места ЧП – места разлива засыпали известью, каустической содой, песком и пролили водой.

Также сообщалось об аварии в американском штате Пенсильвания, где в результате столкновения товарного поезда и грузового автомобиля с соляной кислотой произошел разлив химвещества.