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В Германии по делу об убийстве 23-летней давности хотят проверить ДНК у 900 человек

24 ноября, 05:30

Жестокое убийство 11-летней девочки было совершено в 1996 году

/ Фото: Pixabay

В Германии полиция намерена проверить ДНК около 900 мужчин, чтобы раскрыть ужасное убийство 11-летней девочки из города Гревенбройх, которое было совершено 23 года назад.

Клаудия Руф была похищена, изнасилована и задушена в 1996 году. Это дело тогда потрясло всю страну и вызвало большой резонанс, сообщает AP-news.

По данным полиции, сотни мужчин, которым на момент убийства было от 14 до 70 лет, получили приглашение на проведение анализа их слюны с целью определения ДНК. Ранее копы ходили от дома к дому, чтобы пригласить мужчин пройти тест и задать им вопросы.

Следы ДНК преступника были обнаружены на теле девушки, и полиция надеется, что массовое тестирование приведет их к убийце.

Следователи признали, что настоящий убийца вряд ли согласится пройти тест, однако приехать на тестирование может родственник преступника, и благодаря этому удастся выйти на убийцу.

В 2010 году полиция уже проверяла ДНК около 350 человек из этого района, однако найти убийцу тогда не удалось. После этого копы провели новые исследования и получили новые данные, которые могут помочь им выявить убийцу, протестировав 900 человек.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они до смерти забили человека и украли у него бензопилу .

Тем временем в Одессе две жительницы Белгород-Днестровского района подсыпали новым знакомым из Винницкой области снотворное в алкоголь и ограбили их. Для одного из пострадавших доза, смешанная со спиртным, оказалась смертельной .

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Германия убийство ДНК

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