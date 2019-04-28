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В Германии для ООН подготовили проект новой стратегии по Донбассу

28 апреля, 15:20

Документ под названием "Мир в Украине требует нового импульса" представят через две недели

Фото: Pixabay

В немецком Бундестаге парламентская группа фракции Партии свободных демократов единогласно приняла проект новой стратегии по деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом пишет немецкое издание Bild, сообщает "Европейская правда". 

По его данным, документ названием "Мир в Украине требует нового импульса" документ состоит из 12 пунктов. Его представят в Бундестаге через две недели.

Также Bild опубликовало ключевые тезисы этой стратегии. В частности, правительство Германии составит дополнительный план по выполнению минских соглашений. В нем будут указаны сроки по выполнению отдельных шагов, а также стимулы за их выполнение и наказания за отказ. Кроме того, правительство Германии в Совете Безопасности ООН должно разработать мирный план, который предусматривает вывод войск от линии соприкосновения, а также роспуск "правительств" в самопровозглашенных в "ЛНР" и "ДНР". Также стратегия предусматривает увеличение штата EUAM Ukraine – это должно способствовать тому, что "силы безопасности станут сдерживающим эффектом против внешней агрессии". Временный контроль за территориями ОРДЛО, согласно этому плану, должен отойти временной гражданской администрации с мандатом ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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Тег Германия, Донбасс, проект, бундестаг, деэскалация

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