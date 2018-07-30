В Германии поезд остановили из-за неизвестного вещества

Сегодня, 11:33

Поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне

Фото: getbg.net
Фото: getbg.net

В Германии эвакуировали пассажиров скоростного экспресса после обнаружения в одном из вагонов чашки Петри (разновидность лабораторной посуды) с неизвестным веществом. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

Инцидент произошел в немецком городе Ашаффенбург в Баварии. Поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне.

Во время движения поезда один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость и сообщил об этом пожарной службе. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали всех пассажиров.

Подозрительная емкость оказались чашкой Петри – в таких мелких контейнерах химики или врачи обычно выращивают, например, клеточные культуры.

На место инцидента прибыла полиция и пожарные. Специалисты проверили воздух в вагонах на наличие опасных веществ, но ничего не обнаружили. Никто из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Примерно через 2 часа поезд смог продолжить путь без соответствующего вагона. По словам представителя полиции, неизвестное вещество проверят в лаборатории.

Ранее сообщалось, что во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд. По словам министра транспорта Франции Элизабет Борне, из-за оползня на пути сошли с рельсов три пассажирских вагона. В результате инцидента семь человек получили незначительные ранения. Остальных пассажиров эвакуировали.

Напомним, автобус с регбийными болельщиками попал в серьезное ДТП на юго-востоке Франции. В результате аварии три человека погибли и 11 пострадали. На момент аварии в автобусе находился 31 человек, среди которых было 18 несовершеннолетних.
Германия, поезд, инцидент, посуда

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