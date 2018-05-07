В Германии полиция ищет бабушку-нацистку

Вчера, 17:48

Пожилая женщина так и не явилась для отбывания наказания

Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

Полиция Германии разыскивает 89-летнюю Урсулу Хавербек, которая была осуждена за отрицание Холокоста и не появилась для отбывания наказания. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Прокурор города Ферден (Нижняя Саксония) сообщил о выдаче ордера на ее арест. Отмечается, что она является символической фигурой для ультраправых, поскольку неоднократно отрицала Холокост.

Окружной суд Фердене в ноябре прошлого года приговорил женщину к двум годам лишения свободы без права помилования за 8 обвинениями в отрицании Холокоста.

Выступая с последним словом в конце судебного заседания Хавербек заявила, что лагерь Освенцим был не концентрационным, а трудовым, и людей там не уничтожали в газовых камерах.

После того как Урсула Хавербек не явилась в тюрьму в конце апреля, когда начинался срок наказания, власти были вынуждены объявить ее в розыск.

Дом Хавербек уже длительное время пуст, а местонахождение летней женщины пока неизвестно.

Напомним, правоохранители Австрии начали крупномасштабную операцию по поимке 66-летнего вооруженного карабином мужчины, который расстрелял своих соседей и скрылся в лесу.

Ранее в Чернигове маньяк-нацист вечером 20 апреля лишил жизни троих горожан. Уже на следующий день его задержала милиция. 
Германия, нацисты, розыск, старушка, холокост

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