В Германии полиция ловит школьных прогульщиков в аэропортах

Семьи, которые едут в отпуск с детьми не во время каникул, могут оштрафовать

Полиция Германии начала отлавливать школьных прогульщиков. Проверки начались в аэропортах на юге страны – оттуда семьи учеников направляются на отдых еще до каникул. Ибо так дешевле

Полиция в аэропорту Меммингема уже обнаружила 10 таких семей. Они вынуждены были отменить поездки. Впрочем, информацию о прогульщиках передадут в учебные заведения. Теперь у родителей есть две недели, чтобы объяснить, почему дети не были в школах. Если причина "недостаточно уважительная" – семьи могут оштрафовать.

Ранее украинская сборная по авиамоделированию заняла лидирующие позиции на престижных международных соревнованиях в США. А Владислав Клименко, школьник из Марганца Днепропетровской области, возглавил рейтинг среди юниоров.

Также полицейские в немецком городе Леррах приехали на вызов неравнодушных соседей и обнаружили мужчину, который громко спорил с попугаем своей девушки. Отмечается, что соседи позвонили сообщить о криках и, возможно, о домашнем насилии в многоквартирном доме. К слову, город расположен недалеко от немецко-швейцарской границы.