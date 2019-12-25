В Германии построили "умный" дом, где не платят за свет и тепло – эксклюзив

В немецком городе Вильгельмсхафене построили дом, живя в котором можно не платить за коммунальные услуги . При этом отопление, свет и горячую воду здесь получают вполне легально.

С виду – это обычный трехэтажный кирпичный дом. Но от других он отличается тем, что самостоятельно обеспечивает себя электроэнергией и теплом. Весь секрет – в солнечных панелях на фасаде, крыше и даже на балконах.

Адрес Фрейрих c женой арендует одну из квартир в доме. Поселились они тут год назад и с тех пор не могут нарадоваться – свет, тепло и вода подаются автономно.

"У нас трехкомнатная квартира. И цена нас вполне устраивает", – говорит он.

За аренду в месяц Фрейрихи выкладывают около 1000 долларов. Цена – средняя, как для Германии. Но в целом проживание выходит дешевле, чем у соседей, которым дополнительно приходится платить за коммунальные услуги.

"Цена аренды в нашем доме – 10,5 евро за квадратный метр в месяц. Это с учетом всех возможных услуг. Квартиры здесь мы не продаем, а сдаем в аренду. Цена стабильная, ее мы не меняем уже второй год", – рассказывает исполнительный директор компании-застройщика Питер Крупински.

Вся энергия, накопленная панелями, аккумулируется в специальной комнате. Здесь – своеобразная мини-электростанция. С ее помощью немцы отапливают дом и подогревают воду. А с бойлера, который вмещает 20 тыс. литров, вода подается сразу в квартиры жителей.

"Здесь мы контролируем, какая температура воды на каждом уровне бойлера. Также видно, до какой температуры нагрела воду каждая отдельная панель", – объясняет "Сегодня" генеральный директор компании-застройщика Дитер Волер.

Но не все так просто, признается Андреас Фрейрих. Компания-застройщик выделяет на квартиру 3 тыс. киловатт энергии, и 100 кубометров воды в год. Все, что выше лимита – жильцы дома должны оплатить. Впрочем, Андреас признается: им с женой хватает того, что выделяется. И это несмотря еще и наличие пола с подогревом.

"Вот показатели воды и газа. На экране – все необходимые данные. Еще видно, какая температура в квартире и даже на улице", – объясняет Фрейрих, показывая счетчики.

Избыток энергии, которые накапливают солнечные панели, построившая энергоэффективное здание компания продает двум соседним домам. Сколько на этом зарабатывают – не говорят. Впрочем, уверяют – в планах строительство нового дома без коммунальных услуг.

Напомним, что полтавский пенсионер Виталий Майборода построил на своем дачном участке энергоэффективный купольный дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама