В Германии предлагают уровнять гимн для мужчин и женщин

В Германии предлагают изменить текст гимна страны, чтобы он стал гендерно-нейтральным.

Об этом пишут Deutsche Welle.

С этим предложением выступила уполномоченная по вопросам гендерного равенства в немецком министерстве по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг.

Она предлагает предлагает заменить слово Vaterland на Heimatland (слова являются синонимами, означающими "родина"), а слово "по-братски" (brüderlich) на "отважно" (couragiert).

Как пример она приводит опыт Австрии, там с 2012 года начали петь "родина великих дочерей и сыновей "вместо просто "сыновей".

В феврале этого года изменения в гимн также внесла Канада. Там заменили фразу "любовь к родине во всех твоих сыновьях" на "любовь к родине во всех нас".

Ранее мы писали, что Организация Североатлантического договора утвердила свой официальный гимн. У утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов. У НАТО и раньше был гимн, но он не был утвержден официально.

Ранее на обложке журнала Diva впервые в мире появился человек нейтрального пола – активист Райан Дав