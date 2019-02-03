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В Германии предложили способ спасения ракетного договора

Сегодня, 15:24

Немецкие политики считают, что Россия должна передислоцировать пусковые комплексы для ракет 9М729

Фото: Pixabay
В Германии предложили способ спасения ракетного договора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e4/a36/5c56e4a36fd19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e4/a36/5c56e4a36fd19.jpg Евросоюз Немецкие политики считают, что Россия должна передислоцировать пусковые комплексы для ракет 9М729

Для спасения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) Россия могла бы передислоцировать как можно дальше на восток пусковые комплексы для ракет 9М729. Об этом заявили эксперт немецкого Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер и заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политики считают, что РФ могла бы разместить комплексы за Уралом, чтобы радиус их действия не доставал до Европы. Однако, по мнению Кизеветтера, переброска на восток должна сопровождаться "строгим и продолжительным режимом контроля".

По мнению политиков, США со своей стороны могли бы в качестве ответного шага позволить России провести инспекцию ракет-перехватчиков в Румынии. Кизеветтер и Мютцених считают, что это могло бы повысить степень доверия между Вашингтоном и Москвой, в итоге способствовать возобновлению переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее США обвинили Россию в разработке, производстве и разворачивании четырех дивизионов ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также начинает процедуру выхода из него. 

"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Также мы сообщали, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа.

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Тег Россия, Германия, США, политики, ДРСМД

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Источник:

ТАСС

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