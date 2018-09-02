В Германии придумали, как застраховаться от попыток блокировать внешнюю политику ЕС

Сегодня, 04:30

Маас считает, что соответствующую реформу можно запустить после выборов в Европарламент в следующем году

Хайко Маас. Фото: Die Zeit
Хайко Маас. Фото: Die Zeit

Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен добиваться того, чтобы внешнеполитические решения в ЕС принимались не единогласно, как сейчас, но простым большинством голосов. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд".

"Очень важно, чтобы мы в будущем могли принимать определенные внешнеполитические решения не единогласно", – сказал министр.

"Решения, принятые на основе большинства голосов, защитят нас от ситуации, когда другие державы могут купить только одну страну – члена (ЕС), чтобы все заблокировать", – отметил он.

Маас считает, что соответствующую реформу можно запустить после выборов в Европарламент в следующем году.

Как известно, руководство нескольких стран ЕС, в частности Италии, выступает за отмену санкций, введенных против России за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Глава МИД Германии Хайко Маас ранее заявил, что вопрос отмены санкций против России можно будет обсуждать только при условии реализации Минских соглашений.

"Противозаконная аннексия Крыма и продолжающееся и по сегодняшний день вмешательство в события в восточной Украине существенно подорвали веру в приверженность России соблюдению европейской безопасности и международных договоренностей", – считает он.
Германия, Евросоюз, Маас
Источник:

ИТАР-ТАСС

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