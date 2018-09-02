В Германии придумали, как застраховаться от попыток блокировать внешнюю политику ЕС
Маас считает, что соответствующую реформу можно запустить после выборов в Европарламент в следующем году
Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен добиваться того, чтобы внешнеполитические решения в ЕС принимались не единогласно, как сейчас, но простым большинством голосов. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд".
"Очень важно, чтобы мы в будущем могли принимать определенные внешнеполитические решения не единогласно", – сказал министр.
"Решения, принятые на основе большинства голосов, защитят нас от ситуации, когда другие державы могут купить только одну страну – члена (ЕС), чтобы все заблокировать", – отметил он.
Маас считает, что соответствующую реформу можно запустить после выборов в Европарламент в следующем году.
Как известно, руководство нескольких стран ЕС, в частности Италии, выступает за отмену санкций, введенных против России за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
Глава МИД Германии Хайко Маас ранее заявил, что вопрос отмены санкций против России можно будет обсуждать только при условии реализации Минских соглашений.
"Противозаконная аннексия Крыма и продолжающееся и по сегодняшний день вмешательство в события в восточной Украине существенно подорвали веру в приверженность России соблюдению европейской безопасности и международных договоренностей", – считает он.