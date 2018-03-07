В Германии приговорили к длительному заключению группировку, нападавшую на беженцев

Сегодня, 18:30

Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, а также попытке убийства

Фото: vedomosti-ua.com
Фото: vedomosti-ua.com

Верховный земельный суд в Дрездене признал виновными восемь человек в создании террористической организации "Фрайталь", совершении взрывов, умышленном нанесении телесных повреждений, а также в попытке убийства.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Оба руководителя террористической группировки – 29-летний Тимо С. и 26-летний Патрик Ф. – получили 10 и 9,5 года заключения соответственно. Еще один подозреваемый Юстин С., которому на момент совершения преступлений исполнилось 18 лет, получил четыре года лишения свободы в колонии для несовершеннолетних и лиц, моложе 20 лет.

29-летняя Мария К., была единственной женщиной в этом правоэкстремистская террористической группировке, получила 5,5 года лишения свободы. Сроки заключения остальных фигурантов дела составляют от 8 до 5 лет.

Некоторые из осужденных членов организации отбывали досудебное заключение с ноября 2015 Остальные – с весны 2016 года.

Также известно, что эта подпольная организация планировала и осуществляла нападения на приюты для беженцев.

Напомним, в департаменте Эна на севере Франции мужчина убил жену и троих своих детей, а  после этого покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что сотрудник МИД РФ убил жену и дочь, а после застрелился.
Германия, нападение, беженцы, террористические организации

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