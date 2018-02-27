В Германии принц упал с 21-го этажа и умер

Вчера, 19:04

Подробности инцидента выясняет полиция

Фото: royalcentral.co.uk
Фото: royalcentral.co.uk

В немецком Франкфурте 25 февраля умер 39-летний принц Карлос Патрик Годехард фон Гогенцоллерн вследствие падения с 21-го этажа отеля. 

Об этом сообщает Royal Central

Принц умер сразу же прямо на месте происшествия. Полиция не считает этот инцидент несчастным случаем, однако точные подробности произошедшего пока выясняются .

Принц родился в Мюнхене 4 декабря 1978 года. Он сын князя Годехарда фон Гогенцоллерна и Хайде Хансен. Семья находилась на германском престоле с 1871 года и до конца Первой мировой войны, когда Германия стала республикой.

Напомним, недавно полиция Лондона начала расследование из-за письма с загадочным белым порошком, адресованное актрисе Меган Маркл и принцу Гарри, внуку королевы Елизаветы II.

Ранее саудовский принц-миллиардер Аль-Валид ибн Талал был освобожден из-под стражи в субботу, более чем через два месяца после того, как его арестовали по делу о коррупции. Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии сказал, что принц Аль-Валид был освобожден после того, как он достиг финансового соглашения с генеральным прокурором, пишет издание.
происшествие, Германия, отель, принц

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