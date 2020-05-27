В Германии продлили ограничения на контакты в общественном пространстве из-за коронавируса

Люди могут собираться в общественном пространстве не более 10 человек единовременно

Правительство и федеральные земли ФРГ решили продлить ограничение на контакты для граждан в общественном пространстве до 29 июня.

Об этом заявила пресс-служба правительства ФРГ.

"Большинство чиновников ведомства федерального канцлера и представителей сената и госканцелярии считают, что ограничение на контакты должно быть продлено до 29 июня 2020 года", – сказано в сообщении.

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Ограничения были наложены в свете пандемии коронавируса.

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Ограничения касаются больших компаний – люди могут собираться в общественном пространстве не более 10 человек единовременно, также разрешено встречаться представителям двух семей, не более.

Власти ФРГ по-прежнему считают, что большого числа контактов нужно избегать и по возможности ограничивать.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия идет в новую фазу пандемии. "Важно будет параллельно с послаблениями обеспечить, чтобы граждане выполняли основные предписания – сохраняли дистанцию, носили защитные маски. Это очень важно", – сказала канцлер.

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