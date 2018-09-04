В Германии прошел концерт против неонацизма

В ответ на демонстрации ультраправых, которые прошли в конце августа после убийства 35-летнего немца в драке с иммигрантами в немецком Хемниц, в городе прошел концерт против расизма.

Как сообщает "Би-би-си", мероприятие, на котором выступали известные немецкие группы Die Toten Hosen, Kraftklub и Feine Sahne Fischfilet, пришли порядка 65 тыс человек.

Организаторы не ожидали такого ажиотажа, поэтому им пришлось изменить место проведения концерта, чтобы места хватило на всех.

Музыканты выступали под лозунгом "Нас больше", а посетители скандировали: "Нацистов вон!"

В начале мероприятия прошла минута молчания в память об убитом, после чего солист Kraftklub заявил: "Мы не наивны и не питаем иллюзий насчет того, что концертом можно спасти мир. Но иногда важно показать, что ты не один".

Стоит отметить, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на это мероприятие, за что был раскритикован некоторыми консерваторами. Они утверждают, что некоторые музыканты ранее выступали за насилие в отношении мигрантов.

Напомним, что демонстрации ультраправых, проходившие в Хемнице сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Кроме того, как сообщалось, одним из задержанных по делу об убийстве стал 22-летний выходец из Ирака.

Стоит также отметить, что против десятков участников беспорядков были возбуждены уголовные дела.