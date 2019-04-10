В Германии провели масштабные антитеррористические рейды
По данным следствия, есть подозрения, они могут быть связаны с экстремистами и оказывают поддержку, в том числе финансовую, движению ХАМАС
Правоохранительные органы ФРГ провели в среду утром рейды, направленные против сети исламистов, в девяти федеральных землях Германии. Как говорится в распространенном сообщении МВД, обыски прошли примерно на 90 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Берлине, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне- Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.
Под прицел полиции попали зарегистрированные в земле Северный Рейн – Вестфалия организации WWR Help и Ansaar International. По данным следствия, есть подозрения, они могут быть связаны с экстремистами и оказывают поддержку, в том числе финансовую, движению ХАМАС.
"Тот, кто поддерживает под прикрытием гуманитарной помощи ХАМАС, пренебрегает фундаментальными принципами нашей конституции", - приводятся слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. По его мнению, тем самым происходит дискредитация многих гуманитарных организаций.
Ранее мы писали о том, как на западе Германии полиция провела АТО.
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