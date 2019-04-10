В Германии провели масштабные антитеррористические рейды

По данным следствия, есть подозрения, они могут быть связаны с экстремистами и оказывают поддержку, в том числе финансовую, движению ХАМАС

Фото: Pixabay

В Германии провели масштабные антитеррористические рейды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/508/da6/5c9508da68058.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/508/da6/5c9508da68058.jpg 2019-04-10T11:46:00+03:00 Евросоюз По данным следствия, есть подозрения, они могут быть связаны с экстремистами и оказывают поддержку, в том числе финансовую, движению ХАМАС

Правоохранительные органы ФРГ провели в среду утром рейды, направленные против сети исламистов, в девяти федеральных землях Германии. Как говорится в распространенном сообщении МВД, обыски прошли примерно на 90 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Берлине, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне- Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.

Под прицел полиции попали зарегистрированные в земле Северный Рейн – Вестфалия организации WWR Help и Ansaar International. По данным следствия, есть подозрения, они могут быть связаны с экстремистами и оказывают поддержку, в том числе финансовую, движению ХАМАС.

"Тот, кто поддерживает под прикрытием гуманитарной помощи ХАМАС, пренебрегает фундаментальными принципами нашей конституции", - приводятся слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. По его мнению, тем самым происходит дискредитация многих гуманитарных организаций.

Ранее мы писали о том, как на западе Германии полиция провела АТО.

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