В Германии пытаются популяризировать трансплантацию органов

В Германии, где органы пересаживают, как в Украине – по презумпции несогласия – ежегодно находят более трехсот донорских сердец. Тогда как в Украине их вообще нет. Немцы соглашаются жертвовать органы. Но иногда родственники погибших врачам отказывают.

Уже несколько лет ему трудно вставать с постели. У Ральфа Берендса врожденный порок сердца. Он убил его дедушку и отца – оба не дожили и до шестидесяти. Ральфу – 62, он может отпраздновать еще и девяносто, если ему пересадят новое сердце.

"Последние полтора месяца я в больнице, и мне не выйти отсюда без нового "моторчика". Я даже по улице не гуляю, меня нельзя отключать от аппарата искусственного поддержания органа. Если отключат – умру", – рассказывает Ральф Берендс.

Это может произойти также, если Ральфу не найдут сердце. На поиски есть несколько месяцев, удастся ли, врачи не знают. Зависит от того, как быстро разыщут донора.

Если бы Ральф жил в Украине, шансов выжить у него бы не было: за последние 27 лет у нас пересадили сердце только 2 людям. В Германии пересаживают тремстам ежегодно. И это – мало, говорят местные врачи.

Центр пересадки сердца в Берлине. Ежедневно сюда привозят, по крайней мере, двух пациентов, которым нужен новый орган. Но иногда ждать приходится годами, ведь в Германии действует презумпция несогласия: органы у потенциального донора после его смерти примут, если позволят родственники. Они часто отказывают.

Боятся, объясняют немецкие медики. Причем страх такой же, как и украинцев. Мол, органы пойдут не тем, кому необходимы срочно, а тем, кто больше заплатит. Прецеденты были даже у законопослушных немцев.

"Были в Германии злоупотребления по отношении к постановке на письмо ожидания. У нас можно было поставить на лист ожидания иностранцев, они приезжали, и некоторые врачи, к сожалению, ставили вне очереди не по праву. Теперь эта лазейка для злоупотреблений исчезла, но в обществе привкус остался", – рассказывает Евгений Потапов врач-трансплантолог Немецкого кардиологического центра в Берлине.

Чтобы ситуацию исправить, в Германии готовы на все. Пример жертвенности подает даже президент. Франк-Вальтер Штайнмайер отдал свою почку больной жене. И тем показал – привилегии в листе ожидания даже для первой фрау нет.

Ранее мы писали, что в США людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтерах.

Также сообщалось, что все исландцы по умолчанию станут донорами органов.