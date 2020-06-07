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В Германии раскритиковали возможный вывод американских войск

7 июня, 02:04

Елена Вус Елена Вус

Значительное снижение американского контингента в Германии "был бы очень досадным"

В Германии раскритиковали возможное решение Соединенных Штатов о частичном выводе американских войск с территории страны. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Об этом заявил политик Христианско-демократического союза Норберт Реттген, передает Deutschland Today.

По его словам, он не видит объективных причин для такого решения Белого дома и считает, что значительное снижение американского контингента в Германии "был бы очень досадным".

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"В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США", – подчеркнул Реттген.

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По его словам, сотрудничество с контингентом США в Германии идет наилучшим образом, и это неоднократно подтверждалось американскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров.Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане. В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.

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Германия США вывод войск

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