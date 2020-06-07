В Германии раскритиковали возможный вывод американских войск

В Германии раскритиковали возможное решение Соединенных Штатов о частичном выводе американских войск с территории страны. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.
Об этом заявил политик Христианско-демократического союза Норберт Реттген, передает Deutschland Today.
По его словам, он не видит объективных причин для такого решения Белого дома и считает, что значительное снижение американского контингента в Германии "был бы очень досадным".
"В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США", – подчеркнул Реттген.
По его словам, сотрудничество с контингентом США в Германии идет наилучшим образом, и это неоднократно подтверждалось американскими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров.Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане. В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.
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