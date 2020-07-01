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В Германии раскрыли сеть педофилов немыслимых масштабов

1 июля, 05:48

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Немецких киберпреступников хотят лишить анонимности в интернете

Правоохранительные органы Германии сообщили о широкомасштабном расследовании массовых инцидентов, касательно жестокого обращения с детьми.

По данным Deutsche Welle, следователи полицейского подразделения по борьбе с киберпреступностью земли Северный Рейн-Вестфалия изучают порядка 30 тысяч подозреваемых в педофилии.

"Я не рассчитывал на подобные масштабы жестокого обращения с детьми в интернете", – признался региональный министр юстиции Питер Бейзенбах.

В заявлении его ведомства расследование называют "глубоко тревожащим".

"Мы хотим лишить преступников и сторонников жестокого обращения с детьми анонимности в интернете", – объяснили в министерстве.

Фигурантов расследования подозревают в обмене контентом с поддельными или настоящими актами насилия над детьми. На данный момент личности 70 из них уже определили.

Следствие длится с октября прошлого года. Первым подозреваемым был арестованный в пригороде Кельна 27-летний военнослужащий бундесвера – его уже приговорили к 10 годам тюремного заключения, сейчас он на неопределенный срок помещен в психиатрическое учреждение.

Напомним, пару лет назад в Германии вынесли жесткий приговор семейной паре, которая пытались продать своего 9-летнего сына педофилам.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как наказывают педофилов в различных странах Западной и Восточной Европы. Как обращаются с ними в Германии, вы можете узнать в специальном материале "Химическая кастрация и реестр: как наказывают за педофилию в других странах".

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