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В Германии рассказали о своих планах относительно ядерной сделки с Ираном

10 июня, 09:19

Министр иностранных дел Германии посетил Абу-Даби, где отметил важность сделки для Европейского Союза

Фото: Pixabay

Германия намерена сохранить ядерную сделку с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас, который встретится в понедельник иранскими властями, чтобы обсудить возможность урегулирования конфликта, передает Euronews.

Направляясь в Тегеран, Маас посетил Абу-Даби, где отметил важность сделки для Европейского Союза. 

"На протяжении всей дискуссии ЕС всегда отстаивал общую точку зрения: мы хотим сохранить это соглашение. Мы также отреагировали на тот факт, что Соединённые Штаты не только отказались от соглашения, но и возобновили санкции", – подчеркнул Маас.

Маас проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, а также с главой иранского МИДа. 

Ядерной сделке, которую заключили с Ираном четыре года назад пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия, предшествовали продолжительные сложные переговоры. Она оказалась под угрозой после того, как в прошлом году американский президент объявил о выходе США из соглашения, а Иран в ответ заявил об увеличении производства низкообогащённого урана.

Напомним, немецкие эксперты считают, что риск применения атомного оружия за последнее время вырос, они призывают правительство ФРГ предпринять более активные усилия по недопущению гонки ядерных вооружений. Об этом говорится в опубликованном во вторник экспертном докладе по вопросам мира 2019, в подготовке которого участвовали 4 института Германии – Боннский международный центр конверсии, Гессенский фонд исследования мира и конфликтов, Институт по изучению мира и политики безопасности при Гамбургском университете и Институт развития и мира в Дуйсбурге.

Как считают исследователи, Германия должна проводить более активную внешнюю политику с упором на ядерное разоружение. Ученые призывают правительство ФРГ заняться поиском новых стратегических партнеров для продвижения политики мира и пересмотреть некоторые существующие альянсы.

Ранее в НАТО заявили, что не намерены вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Тег Германия, Иран, ядерная программа

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