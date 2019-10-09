В Германии расстреляли синагогу: подробности и фото с места преступления

Нападение произошло в Йом-Киппур - Судный день в иудаизме

Видео: Reuters

На следующий день после ДТП с сирийским беженцем в Германии посреди бела дня открыли стрельбу из автоматического оружия.

Инцидент произошел в городе Галле на востоке страны. Жертвами случившегося стали как минимум два человека, сообщили в местной полиции. Подозреваемые при этом скрылись.

"По предварительным данным, в Галле погибли два человека. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле", — пишут правоохранители.

Как пишет Bild, огонь был открыт перед городской синагогой. Вдобавок к этому, неизвестные бросили гранату на еврейское кладбище. После этого также стреляли в Видерсдорфе, расположенном в пригороде Галле.

В связи со случившемся железнодорожный концерн Deutsche Bahn закрыл центральный ж/д вокзал в Галле.

"Вокзал Галле закрыт в связи со следственными мероприятиями", — сообщили в Twitter компании.

Жителей города призывают не выходить на улицу из-за начатой спецоперации. В полиции сообщают о задержании одного подозреваемого.

Власти пока что не подтверждают антисемитскую составляющую преступления, однако расстрел произошел в Йом-Киппур – один из самых важных праздников в иудаизме. В этот день евреи всего мира отмечают Судный день.

Напомним, в апреле 19-летний Джон Эрнест открыл огонь в синагоге в штате Калифорния, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.

Аналогичный инцидент произошел в Пенсильвании в прошлом году – 46-летний Роберт Боуэрс зашел в синагогу в Питтсбурге и открыл огонь по собравшимся.

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