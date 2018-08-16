В Германии рекордно упал уровень воды в реках

Сегодня, 17:30

В течение нескольких недель в Германии стоит жаркая погода и засуха

Фото: AFP
Фото: AFP

Необычно длительный период жары и засухи, особенно в северной и восточной Германии, привел к рекордному падению уровня воды в реках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уровень воды в реке Одер в ключевой точке Франкфурт-1 упал до 93 сантиметров в среду, 15 августа. В конце июля уровень составлял 110 сантиметров.

Это самый низкий показатель с начала ведения подобных наблюдений более века назад. Без дождей можно ожидать, что уровень воды в Одере будет падать на 2 сантиметра в день.

В течение нескольких недель в Германии стоит жаркая погода и засуха. Редкие грозы и дожди на прошлой неделе мало что изменили для Одера и ряда других рек.

Почти все станции, которые контролируют уровень воды на реках Дунай, Эльба, Майн, Мозель и Рейн, сообщали о более низкие уровни, чем обычно, в августе. Две станции на Эльбе сообщали, что уровень падает до отметок, которые последний раз фиксировали в 1934 и 1947 годах.

Уровень воды в Рейне еще не упал до рекордных полметра, которые были зафиксированы в 2003 году, но близок к этому – сейчас в реке всего 58 см у города Вормс и 55 сантиметров в Эммерихе.

Отсутствие дождя с мая и высокие температуры коснулись посевов на севере и востоке страны. Федеральная земля Саксония уже заявила об ущербе в 308 млн евро.

Немецкие фермеры по всей стране пригласили о помощи в сумме 1 млрд евро. Министр сельского хозяйства Юлия Клекнер должна принять решение о выделении средств на следующей неделе. По прогнозам, урожай зерна в этом году в Германии будет самым низким за 24 года.
Германия, река, жара, засуха

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