В Германии россиянин готовил теракт

Сегодня, 12:29

Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции, готовил серьезное преступление

В Германии предотвратили теракт. Фото pixabay.com
В Германии предотвратили теракт. Фото pixabay.com

Германские правоохранительные органы при поддержке спецподразделения GSG 9 задержали в среду в Берлине "31-летнего российского гражданина Магомеда-Али Ц", по подозрению в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении, которое распространила Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

"Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил серьезное, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки", – говорится в сообщении.

Ранее федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия

"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", – заявил Петер Франк.

По его словам, террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", включая возможность применения биологического оружия. К этой угрозе надо быть готовым, считает Франк.

Ранее в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться. В последствии террорист был ликвидирован.
Германия, теракт, россиянин
Источник:

ИТАР-ТАСС

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