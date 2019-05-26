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В Германии самолет застрял на дереве: на борту было двое человек

26 мая, 12:18

Предполагается, воздушное судно снесло порывом ветра

Фото: Bild

Небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на западе Германии в перевернутом положении. Два человека, которые находились на борту, были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщило издание Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Самолет застрял на высоте приблизительно 10 метров. Предполагается, что его снесло на деревья порывом ветра.

Также отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

Напомним, небольшой самолет Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды, погиб по меньшей мере один человек. По предварительной информации, на борту находился только пилот.

Кроме этого, мы сообщали, что ранее самолет упал в штате Коауила на севере Мексики. Он, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров. По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.

Самолет возвращался в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.

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Тег крушение, самолет, застрял

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