В Германии сильно вырастут цены на газ

Германские компании уже повысили цены на газ для конечных потребителей или сделают это в скором времени, свидетельствуют данные сайтов, занимающихся сравнением тарифов различных поставщиков ФРГ.

По данным портала Check24.de, тарифы до конца текущего года повысят или уже увеличили 244 поставщика, при этом в среднем цены на газ вырастут на 8,4%.

В результате расходы на газ для одного домохозяйства в среднем вырастут на 111 евро в год, отмечает Deutsche Welle.

По данным портала Verivox.de, 224 из 710 газовых компаний планируют увеличить тарифы в декабре и январе в среднем на 7,7%. При этом значительнее, чем в других регионах, цены на газ вырастут в федеральной земле Рейнланд-Пфальц (в среднем на 13%), Нижней Саксонии (на 10,1%), а также в Бранденбурге, Саксонии-Анхальт, Сааре и Баден-Вюртемберге (на 9%). Цены на газ пока останутся стабильными в Берлине, Бремене и Гамбурге, которые имеют статус федеральных земель.

Главной причиной подорожания топлива для потребителей является повышение закупочных цен. За последние два года они выросли на 40%.

Крупнейшими поставщиками газа в Германию являются Россия, Норвегия и Нидерланды.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ. Это является одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, с 1 ноября в Украине повысились цены на газ для населения. В "Нафтогазе" подсчитали, что конечная цена газа для населения теперь составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Тарифы останутся таковыми до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Так, обогрев частного дома на 200 кубов газа в прошлом году обходился в 1392 гривни, а в этом году – на триста гривен больше.

Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

После того, как Кабмин решил повысить тарифы на газ, стало известно, что Украина и МВФ договорились о новой программе. Правда, сама программа stand-by еще не утверждена Фондом.