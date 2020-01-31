В Германии смертельный коронавирус впервые выявили у ребенка

Всего в Германии новым коронавирусом инфицированы уже шесть человек - все в Баварии

/ Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Еще один случай заражения вирусом 2019-nCoV выявлен в германской федеральной земле Бавария. Как сообщило региональное министерство здравоохранения, впервые в Германии опасной пневмонией заболел ребенок.

Ранее коронавирус был выявлен у его отца, проживающего в баварском районе Траунштайн. Возраст ребенка пока не приводится. Таким образом, всего в Германии новым коронавирусом инфицированы уже шесть человек – все в Баварии. Пятеро взрослых работают в одной компании – Webasto, занимающейся производством автокомплектующих.

Медики проверяют более 100 человек, которые могли иметь контакт с инфицированными. Ранее в пятницу в китайский Ухань вылетел самолет Бундесвера. Он эвакуирует оттуда свыше 100 граждан Германии.

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Как сегодня сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек, власти Германии ожидают разработки вакцины против коронавируса в течение нескольких месяцев.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни – вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

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