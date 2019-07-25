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В Германии снова зафиксирован температурный рекорд

25 июля, 21:32

Предыдущий рекорд — 40,5 градуса — был зафиксирован накануне в городе Гайленкирхен

Фото: AFP

Столбики термометров рядом с германским городом Линген поднялись до отметки 42,6 градуса. Это самая высокая температура в ФРГ за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд — 40,5 градуса — был зафиксирован накануне в городе Гайленкирхен. До тех пор самым жарким было 5 июля 2015 года, когда температура выросла до 40,3 градуса в баварском Кицингене.

В последние дни жаркая погода установилась почти на всей территории ФРГ. Даже на побережье Балтийского моря столбики термометров держатся на отметке 30 градусов.

Было решено на выходные отключить от сети атомную электростанцию "Гронде", расположенную недалеко от германского Ганновера. Это связано с высокой температурой воды в реке Везер.

Немецкая партия зеленых считает нужным смягчить условия труда при температуре выше 30 градусов: офисным сотрудникам предлагается разрешить работать из дома, а трудящимся на открытом воздухе — давать выходной. С такой инициативой выступила парламентская фракция партия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег Германия, температура, рекорд, жара

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Источник:

ТАСС

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