В Германии создали новое агентство по кибербезопасности: появились детали

Сегодня, 15:40

Новую организацию, которая займется усилением защиты страны, будут совместно возглавлять министры обороны и внутренних дел

В Германии создают новое агентство. Фото: Pixabay
В Германии создают новое агентство. Фото: Pixabay

В Германии будет создано Агентство по инновациям в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Defense News.

Новую организацию, которая займется усилением защиты страны, будут совместно возглавлять министры обороны и внутренних дел. Агентство получит бюджет в размере 200 млн евро в период между 2019 и 2022 годами. В новом агентстве будут работать около 100 сотрудников.

Одной из целей нового ведомства является ускорение цикла производства технологий кибербезопасности.

"Существующие правительственные процессы, касающиеся исследований, слишком медленные. Мы должны быть, по крайней мере, такими же быстрыми и хорошо оснащенными, как и преступники", – сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

В создании ведомства власти Германии ориентируются на соответствующие государственные агентства США и Израиля.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германии следует создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России. 

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России – абсолютно официально", – сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.

"Я думаю, что киберугроза является самой опасной, потому что, о каких бы противниках мы не подумали — и даже если говорить об ИГ ("Исламское государство"), – то они используют кибер-пространство против нас", – сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

Напомним, страны НАТО предложили Украине помощь по защите от кибератак России.
Германия, киберпреступность, кибератака, кибербезопасность

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