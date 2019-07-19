В Германии созвали парламент: предлагали работать чуть более часа
Немецких депутатов отозвали из отпуска
В Германии всех парламентариев отозвали из законного отпуска ради проведения заседания длительностью в 80 минут.
Внеочередное заседание собирали, чтобы привести к присяге нового министра обороны Анне-Грет Крамп Каррен-Бауэр. Всего в немецком парламенте – 709 депутатов.
Сейчас партии пытаются связаться с избранниками по телефону, отправляют SMS и электронные письма. Поездку из-за границы в Берлин, а потом обратно на место отпуска обещает оплатить Бундестаг.
По предварительным оценкам, стоимость внепланового заседания обойдется в 100 тысяч евро.
Напомним, ранее в Киев прибыл новый посол Германии – теперь немецкое посольство будет возглавлять Анка Фельдгузен. Замглавы МИДа Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ, а также отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в сохранении поддержки международного сообщества. Кроме того, она отметила помощь Германии в осуществлении реформ в Украине и рост торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества.
Как сообщали новости "Сегодня", Эрнст Райхель, который работал в Киеве с 2016 года, попрощался с украинцами. Отметим, что до 2015 года Фельдгузен была заместителем посла Германии, после чего покинула Киев.
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