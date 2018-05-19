В Германии спорят о том, в каком возрасте позволить детям самим "определять" свой пол

Между германскими министерствами разгорелся спор по поводу законопроекта о "третьем поле", который готовился после постановления главного суд Германии относительно возможности указывать в официальных записях не только женский или мужской пол. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информированные источник.

Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей и министр по делам семьи Франциска Гиффей заблокировали законопроект, подготовленный главой МВД Хорстом Зеехофером о защите прав граждан, которые не могут однозначно определить свой пол как мужской или женский пола.

В документе предполагалось, что по достижению 14-летнего возраста подростки смогут принимать решение о том, какой пол будет указан в их документах.Однако Барлей предложила предоставить такую возможность и детям более младшего возраста.

Кроме того, по ее мнению, несовершеннолетние должны получить право указывать вариант половой принадлежности в документах без согласия родителей, а также впоследствии изменять свое решение.

Кроме того, Барлей и Гиффей сочли неприемлемым то, что гражданам, биологически не являющимся однозначно ни мужчинами, ни женщинами, предлагается указывать "другой" пол в соответствующей графе. Оба министра сочли понятие "другой" пренебрежительным и предложили заменить его словами "дальнейший", "различный" или "промежуточный".

Напомним, в конце прошлого года Федерального конституционного суда решил, что "сексуальная идентичность тех людей, которые не могут быть определены как мужчина или женщина, также должна быть защищена", поскольку закон защищает половую принадлежность. Немецкое правительство должно выработать новые правила до конца 2018 года.

Напомним, недавно правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек". Этот шаг направлен на соблюдения права трансгендеров.

Также летом 2017 года 2 организации по защите прав ЛГБТ подали судебный иск к президенту США Дональду Трампу из-за его заявлений о запрете службы в армии для трансгендеров.