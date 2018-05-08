В Германии столкнулись два поезда: погибли люди

Пассажирский поезд столкнулся с товарным составом, причины аварии до сих пор выясняются

В немецком городе Айхах неподалеку от Аугсбурга (Бавария) в результате столкновения пассажирского поезда с товарным составом погибли два человека. Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.

Инцидент произошел в понедельник вечером около 21:15 по местному времени в 700 метрах от станции города Айхах. Пассажирский поезд, следовавший из Аугсбурга, протаранил товарный поезд, перевозивший древесину.

Машинист пассажирского поезда и один из пассажиров в результате аварии погибли. Еще 14 пассажиров получили ранения, состояние одного из них крайне тяжелое.

Причины аварии до сих пор не ясны. Ожидается, что эксперты будут работать на станции и во вторник, чтобы выяснить, по каким причинам пассажирский поезд оказался на одном пути с товарным.

Утром во вторник станция в Айхах была закрыта, для граждан организовали движение автобусов до ближайших станций.

Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.