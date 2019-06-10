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В Германии столкнулись корабли: шхуна XIX века затонула

10 июня, 14:49

На реставрацию раритетного парусника No 5 Elbe в мае потратили 1,5 млн евро

Фото: lotsenschoner.de
Фото: lotsenschoner.de.

Не прошло и двух недель после трагедии в Будапеште, где после столкновения с круизным катером на Дунае затонуло судно с туристами, как похожая ситуация случилась около немецкого Гамбурга.

По данным BBC, на реке Эльба недавно отреставрированная шхуна XIX века No 5 Elbe столкнулась с контейнерным судном, которое следовало под кипрским флагом в направлении Северного моря, и затонула.

На борту парусника находились 43 человека, которых оперативно спасли проходившие рядом суда, но из-за аварии пятеро человек получили травмы различной тяжести.

37-метровая шхуна No 5 Elbe была спущена на воду в 1883 году, а в прошлом месяце ее отреставрировали за 1,5 млн евро.

Судно использовалось для туристических прогулок по Эльбе и было в порту Гамбурга последним судном эпохи деревянного судостроения.

Напомним, что в конце мая у французских Канн столкнулись две яхты, в результате чего один человек погиб и еще один был травмирован.

Мы также писали об аварии в Венеции, где ранее в этом месяце огромный круизный лайнер Opera потерял управление при заходе в порт, врезался в прогулочный теплоход Michelangelo и протаранил причал.


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Тег Германия, корабль, Гамбург, кораблекрушение, затонувший корабль, шхуна, Эльба

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